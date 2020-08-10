فيسبوك تنافس تيك توك بتطبيق Instagram Reels

في إطار سعيها لمنافسة تطبيق “تيك توك”، قامت شركة فيسبوك بإطلاق تطبيق Instagram Reels الذي يحتوي على ميزات مشابهة لتلك الموجودة في التطبيق الصيني.

وسيتيح التطبيق الجديد للمستخدمين الفرصة لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة لمدة 15 ثانية، كما سيحتوي على كافة الأدوات الموجودة في تطبيق تيك توك.

وحرصت فيسبوك على تعزيز خاصية الأمان في التطبيق الجديد لتتفوق على التطبيق الصيني الذي عانى من مشاكل عديدة على مستوى الأمان.

وكانت فيسبوك قد أطلقت النسخ التجريبية من هذا التطبيق في عدة الدول منها البرازيل، النمسا، ألمانيا والهند، قبل أن تطلقه في 9 أغسطس في أمريكا.

من جهة أخرى قال الرئيس التنفيذي لتطبيق تيك توك إن فيسبوك تسعى من خلال التطبيق الجديد تغطية فشلها الذريع بتطبيق Lasso الذي لم يحقق النتائج المرجوة منه.

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