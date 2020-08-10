آبل تكشف عن نسخ متطورة من حواسيب Imac

كشفت شركة آبل الأمريكية النقاب عن نسخ متطورة ومنافسة من حواسيب Imac المكتبية.

وستعمل الحواسيب الجديدة بمعالجات Intel Core i5 سداسية النوى بتردد 3.1 غيغا هرتز، ومعالجات Intel Core i7 بتردد 3.8 غيغا هرتز، بالإضافة لنسخ خاصة تعمل بمعالج Core i9 بتردد 5 غيغا هرتز.

ووفرت الشركة الأمريكية لهذه الحواسيب عدة بطاقات للرسوميات كبطاقات AMD Radeon Pro 5300 بتردد 4 غيغا بايت، وبطاقات Radeon Pro 5500 XT، وبطاقات Radeon Pro 500 XT بتردد 16 غيغا بايت.

وستحتوي النسخ الجديدة على كاميرا أمامية بدقة 1080 بيكسل، وشاشات بتقنيات نانوية تعمل على تحسين دقة الصورة وتحمي عيون المستخدمين، ومكبرات صوت تمنح المستخدم جودة صوت رائعة، بالإضافة لوحدة تحكم تعمل على ضبط الصوت وتوزيعه بطريقة مناسبة.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الحواسيب الجديدة في الأسواق بسعر 1799، و2299 دولارا أمريكيا، بالإضافة لنسخة خاصة ستطرح بسعر 4999 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية