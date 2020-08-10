Razer تكشف عن سماعة لعشاق الألعاب

أعلنت شركة Razer الأمريكية عن سماعة جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم Black Shark V2.

وستعمل السماعة الجديدة بمشغل TriForce قياس 50 ملم مصنوع من التيتانيوم ويوفر صوتاً نقياً في التردد 12 إلى 28 كيلو هرتز.

وستأتي السماعة بقياس تقليدي متوافق مع كافة الحواسيب المكتبية، الأجهزة الذكية، البلاي ستيشن، وأجهزة نينتندو.

وزودت الشركة الأمريكية السماعة ببطاقة صوت USB توفر بعض الخصائص الذكية كالإيكولايزر التي تهيّأ عن طريق برنامج Synapse 3، بالإضافة لبعض خيارات تخصيص الصوت التي تسجل بالميكرفون القابل للخلع.

وستدعم السماعة الجديدة تقنية THX Spatial Audio التي تعد أحد الأشكال الجديدة للصوت المحيطي المجسم المفترض استعماله لإنشاء التأثير ثلاثي الأبعاد من ملفات تعريف خاصة بالألعاب.

وتتميز السماعة الجديدة بقدرتها على عزل الضوضاء بفضل التصميم المغلق، وبتوافقها مع مجموعة كبيرة من الألعاب منها Apex Legends وCounter-Strike: Global Offensive.

يذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق السماعة الجديدة بسعر 100 دولار أمريكي فقط، بالإضافة لإطلاق إصدار ثاني باسم Black Shark V2 X لا يحتوي على تقنية THX Spatial Audio ولا يشمل بطاقة الصوت USB بسعر 60 دولارا أمريكيا.

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