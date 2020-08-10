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محمد عساف يفاجئ عشاقه بزواجه

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأ عشاق الفنان الفلسطيني محمد عساف بخبر زفافه الذي أعلن عنه المنتج الفلسطيني قاسم نجار من خلال نشره لصورة تجمعه بعساف من حفل الزفاف.

وقال المنتج إن عام 2020 شهد أخيرا خبرا جميلا وهو زواج محمد عساف، وتمنى له ولزوجته حياة سعيدة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقاطع فيديو سُربت من مكان إقامة الحفلة في أحد فنادق دبي.

وأكدت مصادر مقربة من الفنان الفلسطيني استغلاله وجود والديه معه في دبي، وعدم قدرتهما على العودة لفلسطين بسبب انتشار فيروس كورونا ليقيم حفل زفافه على ريم عودة (22 عاما) الفتاة الفلسطينية من أم دنماركية.

يذكر أن حفل الزفاف اقتصر على أفراد العائلتين وعدد قليل من الأصدقاء المقربين بسبب ظروف فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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