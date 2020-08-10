الأسنان واللثة تدفعان ثمن ارتداء الكمامة

أكد عدد من أطباء الأسنان العاملين في عيادة وان مانهاتن دينتال في نيويورك زيادة المشاكل الصحية في الفم منذ انتشار فيروس كورونا بسبب ارتداء الكمامات، وهذا ما دفعهم لإطلاق عبارة فم الكمامة على المشاكل الناجمة عنها.

وقال أحد الأطباء إن العيادة شهدت زيادة في حالات الإصابة بالتهاب اللثة لدى أشخاص لم يصابوا بهذه الالتهابات من قبل.

وطالب الأطباء الناس بعدم إهمال أمراض اللثة والأسنان لأنها تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وقد تؤدي في بعض الحالات لسكتات دماغية.

وبرر الأطباء حدوث هذه الالتهاب بالتنفس من الفم خلال ارتداء الكمامة، مما يؤدي لجفاف الفم، وتقليل كمية اللعاب.

وقال الأطباء إن الكمامات ساعدت على كشف رائحة الفم الكريهة لدى الكثيرين، مما دفعهم للاهتمام بصحة أسنانهم.

وطلب الأطباء من الناس الإكثار من شرب الماء والسوائل لتجنب جفاف الفم، وتنظيف الأسنان بالمعجون والخيط بشكل مستمر، والاعتماد على التنفس من الأنف خلال ارتداء الكمامة.

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