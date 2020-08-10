نظارة غاندي تصل لدار مزادات بطريقة غريبة

تفاجأ أحد العاملين في دار إيست برويستول للمزادات بوجود رسالة في صندوق بريد الدار تحتوي على نظارة وورقة كتب فيها أن هذه النظارة تخص الزعيم غاندي، مع رقم المرسل الذي طلب الاتصال به.

وبالفعل قام أحد موظفي الدار بالاتصال بالمرسل، وأجرى معه تحقيقاً سريعا تأكد من خلاله أن النظارة تعود للزعيم غاندي.

وصُدم المرسل عندما اتصل به الدار مجددا ليخبره بأن قيمة النظارة التي أرسلها تتجاوز 15 ألف جنيه إسترليني.

وقال صاحب النظارة إن أحد أجداده حصل عليها من غاندي أثناء زيارته لجنوب أفريقيا في الفترة ما بين 1910 و1930، وأنه أهداها لأبنائه، لتنتقل بعدها من الأبناء للأحفاد وهكذا حتى وصلت لدار المزادات.

وأكد أندرو ستو العامل في دار المزادات، قيمة النظارة التاريخية، وتوقع أن تحقق سعرا أكثر من المتوقع عند عرضها للبيع يوم 21 أغسطس الجاري في مزاد علني على الإنترنت.

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