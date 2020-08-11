تيك توك ستقاضي ترامب وحكومته خلال هذا الأسبوع!

الحظر الأمريكي بدأ في التشعّب ليصل إلى تيك توك ووي شات، ولا شك أن هذا الحظر متعنّت وغير منطقي على الإطلاق تمامًا مثلما حدث مع هواوي! وإن كنت لا تعلم فترامب -وحكومته- قد أصدر قرارًا تنفيذيًا بحظر تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ45 يوم القادمين، هذا إلى جانب تطبيق WeChat نفسه وشركة تينسنت المطورة له، وآخر ما وصلت له الأمور هو أن تيك توك ستقاضي ترامب رسميًا!

تيك توك ستقاضي ترامب وحكومته يوم الثلاثاء المقبل

صرّح أحد الأشخاص القريبين من الواقعة أن تيك توك سوق تقوم برفع دعوة فيدرالية ضد حكومة ترامب بشكل رسمي في يوم الثلاثاء الماضي، وهذه الدعوى سيتم تقديمها لإحدى المحاكم المتخصصة في كاليفورنيا وهذا لأن مقرّ تيك توك الرسمي في الولايات المتحدة يقع ضمن دائرة هذه المحكمة.

كما يُمكنك أن تتوقع، الدعوى القضائية تلك ستتمحور حول قرار ترامب التنفيذي والسابق ذكره، وتيك توك هنا تلعب على نقطة ذكية جدًا وهي أن ترامب قد فرض الحظر على الشركة بشكل مفاجئ ولم يعطها أي مهلة لتردّ أو تبرر مواقفها! هذا في حين أن تيك توك قد نفت أكثر من مرة إدعاءات ترامب حول تسريبها لبيانات المستخدمين.

أحد المصادر المطلعة والرسمية قد ذكر أيضًا أن القرار كله كان مبني على رغبة ترامب الشخصية! وأن الولايات المتحدة لم تجري أي بحوثات وتحقيقات حول الأمر ولم تتوصل لأي نتائج! من ناحية أخرى وبعد إعلان تيك توك عن نيتها لرفع الدعوى القضائية رفض البيت الأبيض التعليق على الأمر بشكل كامل.

ما رأيك؟ لعلّ ترامب ليس محبوبًا من أي ناحية من النواحي، لكن خطواته المستمرة وغير المحسوبة ستؤدي وبلا شك إلى إشعال حرب بين دولته والصين وذلك على الصعيد التقني وغيره من الأصعدة.