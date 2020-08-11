سامسونج تبدأ في تقديم ميزة Alt Z Life لحماية الخصوصية – تعرف عليها

جميعنا لديه ملفات وصور خاصة ولا يحب لأحد أن يراها، وهذا يضم الصور الشخصية والعائلية أو حتى المستندات والملفات المهمة والمتعلقة بالحياة أو العمل، وضمن هذه الناحية نظام أندرويد لا يوفّر أداة مباشرة لإدارة الملفات ذات الخصوصية الكبيرة وحمايتها، لذلك أتى مصنعي هواتف أندرويد بأنظمة مختلفة لحل هذه المشكلة، ومن بينهم وبلا شك ميزة Alt Z Life الجديدة.

ما هي ميزة Alt Z life الجديدة وكيف تعمل؟

بالضبط كما تحدّثنا بالأعلى، هذه الميزة الجديدة تسهّل على المستخدمين فصل الملفات الشخصية والهامة عن الملفات العادية والعامة التي يضمّها الهاتف، وهذا يضم الصور، الملفات وصولًا إلى التطبيقات نفسها!

خاصية Alt Z Life قد بدأت فعليًا في الوصول لعدد من هواتف سامسونج، ومن بينهم هواتف جالكسي A71 وA51 المتوسطة، وهذه الخاصية ستتيح لك التنقل بين نوعين رئيسين من المحتوى على هاتفك، المحتوى الخاص والشخصي Personal Space والمحتوى الذي لا مشكلة في أن يراه شخص غيرك Public Space.

لكي تتنقل بين نوعيّ المحتوى -وهذا عندما تحصل على الميزة على هاتفك- عليك فقط بالضغط على زرّ الطاقة لمرتين متتاليتين، وهذا سيغير المحتوى المعروض من المحتوى الشخصي للمحتوى العام أو العكس، أيضًا في حالة أنك استخدمت هذا الاختصار أثناء فتحك لتطبيق الكاميرا فسيتيح لك تشغيل الكاميرا الخاصة Private Camera، وأي صورة تصورها عند تفعيل هذا الوضع ستنتقل مباشرةً للجزء الشخصي والمحمي.

الميزة ستبدأ في التوفر للهاتفين السابق ذكرهم، على أن تتوفر لمعظم -أو ربما كافة- هواتف سامسونج الأخرى في التحديثات المستقبلية، خصوصًا أنها مجرد ميزة سوفت وير ولا تحتاج متطلبات مخصصة من الأجهزة لتشغيلها.