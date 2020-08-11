الرمان.. فاكهة الباحثين عن حياة صحيّة أفضل

يتصدر الرمان قائمة الفواكه الصحية نظراً لفائدته كمضاد للأكسدة بالدرجة الأولى إلى جانب فوائده الأخرى التي اختبرها الناس على مرّ السنين وقد شكل الرمان قديماً المادة الغذائية الأساسية للمسافرين بفضل مقاومته للتلف وغناه بمواد تفيد المسافر. أما اليوم فهو الغذاء الغني بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة والفاكهة الذي يوصي بها خبراء التغذية لاستعادة الوزن المثالي ومحاربة أمراض عدّة.

فوائد على امتداد الصحة

-أظهرت العديد من الدراسات أن الاستهلاك اليومي للرمان على امتداد ثلاثة أشهر قد يقلل من أكسدة الكولستيرول LDL ويحد من سماكة الشرايين. كما يحسن الدورة الدموية للقلب ويخفض ضغط الدم.

-يعتبر استهلاك عصير الرمان يومياً طريقة أخرى لضمان نوعية حياة أفضل ومنع الأكسدة المبكرة للخلايا والأنسجة والتي يمكن أن تسبب السرطان والشيخوخة المبكرة. كما أن شرب هذا المشروب يساعد على مكافحة كل أنواع الالتهابات.

-الرمان غني بالفيتامين A الذي يمتلك خصائص مضادة للأكسدة ويعتبر ضرورياً للحفاظ على صحة النظر وعلى الأغشية المخاطية والجلد ويحمي من سرطان الرئة وتجويف الفم.

-يحتوي الرمان على فيتامين B3 الذي يلعب دوراً في تكوين خلايا الدم الحمراء وتعزيز صحة الدورة الدموية ونقل الأوكسجين إلى الخلايا وتحسين مناعة الجهاز الهضمي والجهاز العصبي.

-تشمل فوائد الرمان الفيتامين B5 الذي يساهم في تعزيز أداء الجهاز العصبي وجمال الجلد والشعر وفي حماية الخلايا وتجديدها.

-الفيتامين C الذي تحتوي عليه هذه الفاكهة يساعد على التخلص من أي مواد ضارة في الجسم.

-النحاس في الرمان هو العامل المساعد للعديد من الأنزيمات الحيوية وهو ضروري أيضاً لإنتاج خلايا الدم الحمراء.

-تحتوي نصف ثمرة رمان متوسطة الحجم على حوالي 64 سعرة حرارية و3.1 غ من الألياف.

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