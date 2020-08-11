تطبيق خرائط جوجل Google Maps يعود من جديد لساعة ابل

عاد تطبيق خرائط جوجل للعمل مجدداً على ساعة ابل الذكية Apple Watch بعد سنوات من إسقاط الدعم عنها، ويمكن للمستخدمين الآن الحصول على الاتجاهات من خلال الساعة.

للأسف لن يحصل المستخدم على تجربة ملاحة كاملة، إذ لن يتم عرض الخرائط على الساعة وإنما فقط الإرشادات والاتجاهات.

لذا سيكون عليك أولاً الاعتماد على هاتفك الذكي من أجل البحث عن الأماكن وتحديد المكان الذي تود الذهاب إليه، وسوف تتولى الساعة عرض الاتجاهات.

هذا أمر مفيد للغاية عندما تكون تمارس رياضة الجري أو المشي أو ركوب الدراجات أو حتى عند قيادة السيارات حيث سترى الاتجاهات في الساعة حول معصمك عوضاً عن الهاتف.

قبل سنوات قامت جوجل بطرح تطبيق الخرائط لساعة ابل قبل أن تقوم عام 2017 بإسقاط التطبيق والدعم عن ساعة ابل الذكية واستمر هذا الأمر لمدة ثلاثة أعوام.

تطبيق خرائط جوجل Google Maps لساعة ابل سوف يتم إطلاقه خلال الأسابيع القادمة على نظام watchOS.

تكامل أفضل للخرائط مع CarPay

تطبيق خرائط جوجل Google Maps بات متوافق بشكل أكبر مع CarPlay بفضل تحديث iOS 13.4 لذا سوف تجد الخرائط في الشاشة الكاملة ومعها أزرار التحكم بالموسيقى بدون مشاكل من أجل تحسين تجربة الاستخدام.