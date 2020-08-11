جديد فيفو.. هاتف اقتصادي بشاشة كبيرة

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتف اقتصادي جديد بشاشة كبيرة أطلقت عليه اسم Vivo Y1S.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج ميديا تيك هيليو p35، ونظام تشغيل Fun Touch OS 10.5 القائم على نظام التشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية جهازها الجديد بشاشة Halo Fullview LCD مقاس 6.22 بوصة ودقة عرض 1520*720 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة داخلية بسعة 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستبلغ سعة الذاكرة الداخلية 2 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4030 ميلي أمبير، منفذ 3.5 ملم للسماعات، واي فاي، بلوتوث، وجي بي إس.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 109 دولارات أمريكية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية