تدابير منزلية مهمة لحماية مرضى الزهايمر

دعت رابطة باحثي مرض الزهايمر الألمانية الناس لاتخاذ مجموعة من التدابير المنزلية لحماية المصابين بالزهايمر الموجودين في منازلهم.

وأكدت الرابطة ضرورة إخفاء الأدوات الحادة كالسكاكين، المقصات وغيرها عن أعين المرضى، لأنهم يميلون إلى الحركة كثيرا مما يشكل خطرا عليهم بسبب اختلال التوجيه لديهم.

وقالت إن وضع مقابض آمنة للأبواب أو حصائر منبهة أو إخفاء الباب بصرياً من خلال وضع صورة عليه تعد من الطرق المفيدة التي تمنع الخطر عنهم.

ومن الطرق المفيدة التي يمكن استخدامها في المنزل وضع شريط لاصق لإبراز درجات السلم، وتركيب مقبض يد على الجدران تساعد مرضى الزهايمر أثناء الصعود والنزول.

بالإضافة لوضع إشارة في الحمام والمطبخ تساعدهم على تمييز صنبور الماء الساخن من البارد.

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