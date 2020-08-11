بريطاني مبتور القدمين يحقق “إنجازا عظيما”

تمكن الجندي البريطاني السابق نيل هيريتدج المبتور الساقين من تحدي إعاقته وتسلق قمة ماترهورن التي تعد واحدة من أشهر قمم جبال الألب، ليكون بذلك أول شخص مبتور الساقين يحقق هذا الإنجاز.

وكان نيل قد فقد قدميه عام 2004 في العراق إثر تفجير انتحاري، وعمل الجندي البالغ من العمر 39 على إعادة تأهيل نفسه بعد عودته لوطنه الأم، وتأقلم مع الأطراف الصناعية.

واستطاع نيل تسلق القمة التي يصل ارتفاعها إلى 4478 مترا، والتي تعد من أخطر قمم العالم خلال 3 أيام فقط رفقة 15 شخصا من الجرحى والمصابين والمحاربين القدامى.

وعبّر نيل عن سعادته لتحقيق حلمه بتسلق القمة بعد فشل المحاولتين السابقتين التي قام بهما عام 2016 وعام 2018 بسبب سوء الأحوال الجوية.

يذكر أن إعاقة نيل لم تمنعه من مواصلة حياته الطبيعية، حيث أكمل سباق الترياتلون، وتعلّم الغوص والتزلج، ونجح بالتجديف بطول 3 آلاف ميل عبر المحيط الأطلسي.

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