الفن يهزم كورونا.. الكويت تقيم حفلة بحضور الجمهور

أعلن صالح الشمري عن تعاقده مع الفنانة السورية أصالة نصري لإحياء حفلة في الكويت بحضور الجمهور خلال شهر أكتوبر القادم.

وقال الشمري إن هذه الحفلة ستكون أولى الحفلات التي ستقام في الكويت بحضور الجمهور في زمن كورونا، وسيتم فيها مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية.

وأكد الشمري إقامة الحفل في الهواء الطلق في إحدى الساحات الشهيرة في محافظة الأحمدي، وبحضور 800 شخص كحد أقصى.

ويسعى الشمري للتعاقد مع النجم تامر حسني والفنان الخليجي رابح صقر ليشاركا أصالة الحفل، بالإضافة للتعاقد مع فنانين آخرين لإحياء حفلات أخرى في ساحات مختلفة في الكويت.

وقال الشمري إنه يرغب من خلال إقامة الحفل بجمهور تعويض غياب مهرجان هلا فبراير الذي ألغي بسبب انتشار فيروس كورونا في الكويت والعالم.

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