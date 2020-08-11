اكتشاف كنز يعود للعصر البرونزي في اسكتلندا

شهد أحد الحقول القريبة من قرية بيبلز الاسكتلندية الواقعة على بعد 36 كيلو متر جنوب أدنبرة، اكتشاف كنز ثمين يعود للعصر البرونزي.

حيث عثر كاشف المعادن ماريوس ستيبين على الكنز في يونيو الماضي، وقام بالاتصال بوحدة الاستكشاف الاسكتلندية التي قدمت إلى الحقل وأقامت مخيماً فيه لمدة 22 يوما.

واكتشف علماء الآثار خلال هذه المدة، مجموعة كبيرة من القطع الأثرية التي تعود للعصر البرونزي كطقم أحزمة خيول، وخواتم، وسيف في غمده، وأغطية محاور من عربة الخيل.

وقامت وحدة الاستكشاف بنقل الكنز إلى مركز المتاحف الوطنية في أدنبرة، وقال أحد علماء الآثار المشاركين في عملية التنقيب إن هذا الكنز هو الثاني الذي يتم استخراجه من العصر البرونزي.

يذكر أن علماء الآثار ما زالوا ينقبون في الحقل، لكي يكشفوا الأسباب التي جعلت هذه القطع الأثرية تتمركز في هذه المنطقة.

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