أسوس تطلق شاشات جديدة مناسبة للألعاب

أزاحت شركة أسوس التايوانية الستارة عن 3 شاشات جديدة من نوع ROG مناسبة لعشاق الألعاب.

وستأتي الشاشات الجديدة بمقاس 27، 32، 43 بوصة، ودقة عرض 4K، وبمعدل تنشيط يصل لـ120 صورة في الثانية.

وستعمل هذه الشاشات بشكل متوافق مع أجهزة الألعاب بلاي ستيشن 5، ومايكروسوفت إكس بوكس.

وستحتوي الشاشات على منفذ HDMI 2.1، وتقنية Fixed Rate Link التي تضمن النطاق الترددي 48 غيغا بايتالثانية.

وزودت الشركة التايوانية هذه الشاشات بوضع الكمون المنخفض Auto Low Latency الذي يعمل على تقليل زمن الكمون بشكل إضافي.

يذكر أن أسوس لم تفصح عن موعد إطلاق الشاشات الجديدة في الأسواق، ولا عن سعرها.

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