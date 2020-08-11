حسين الجسمي يخرج عن صمته ويرد على المتنمرين

خرج الفنان الإماراتي حسين الجسمي عن صمته أخيرا وقام بالرد بطريقة رائعة على المتنمرين الذين اعتبروه نذير شؤم بعد غنائه للبنان على محطة MTV بمناسبة عيد الجيش قبل وقوع انفجار مرفأ بيروت بعدة أيام.

وجاء رد الجسمي من خلال تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر قال فيها إنه التزم الصمت طوال الفترة الماضية لأنه تربى عليه، وأنه يسامح من تنمر عليه لأنه يُحسن الظن بالناس، وأنه تجاهل كلام المتنمرين لأنه شامخ ولا يلتف لمثل هذه الأمور.

وحظيت تغريدة الجسمي بتفاعل كبير من عشاقه الذين وقفوا إلى جانبه، وعبّروا عن حبهم لصوته الذي أطربهم.

يذكر أن الجسمي حظي بدعم كبير من زملائه الفنانين الذين نشروا على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من رسائل الدعم التي استنكروا من خلالها حملة التنمر التي يتعرض لها.

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