9 أبقار تصعد لسطح منزل بطريقة غريبة.. شاهد

تسببت السيول التي ضربت مدينة جوريي الزراعية الواقعة في جنوب كوريا الجنوبية في صعود 9 أبقار إلى سطح منزل بطريقة غريبة.

وكانت الأبقار تطفو مع مياه السيول إلى الأعلى حتى وصلت إلى سطح أحد المنازل، حيث ظلت واقفة عليه منتظرة انتهاء السيول.

وبعد انحسار مياه السيول وجدت الأبقار نفسها عالقة على سطح المنزل، وغير قادرة على النزول.

وأبلغ سكان المدينة فرق الإنقاذ التي جاءت لمكان الحادث، وقامت بإنزال الأبقار من خلال ربط كل واحدة منها بالحبال وإنزالها بواسطة رافعة.

وأكد الطبيب البيطري الذي قام بفحص الأبقار بعد إعادتها لحظائرها ظهور أعراض التهاب رئوي عليها.

يذكر أن كوريا الجنوبية شهدت خلال الأسابيع الماضية هطول أمطار غزيرة أدت لتشكل سيول أودت بحياة حوالي 31 شخصا منذ بداية أغسطس الجاري.

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