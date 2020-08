التغيرات المُناخية هل ستكون سبب اختفاء طيور البطريق؟

الباحث والمدافع عن المحيطات “فيليب كوستو” حفيد “جاك إيف” عالم البيئة والمحيطات توقع فيليب اختفاء طيور البطريق خلال حياة الأطفال الحاليين، بسبب التغيرات المناخية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء، قال في تصريح “كانت السنة الحالية هي الأكثر سخونة في القارة القطبية الجنوبية، حيث ارتفعت درجة الحرارة هناك إلى 20 درجة مئوية. مثل هذا الطقس مفيد وجيد لكاليفورنيا، وليس للقارة القطبية الجنوبية. وأما ما يخص الحيوانات، فإن طيور البطريق ستختفي من القارة القطبية الجنوبية خلال حياة الأطفال الحاليين. صحيح قد تبقى بعض الأنواع في الأرجنتين، ولكن التي تعيش في هذه القارة سوف تختفي”.

وأضاف موضحا، حاليا 6% فقط من المناطق البحرية محمية. وإذا تم إنشاء محميات جديدة، فسوف يصبح بالإمكان حماية 10% من المحيط العالمي.

