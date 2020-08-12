هل ينقل البعوض فيروس كورونا؟ دراسة تحسم الجدل

أظهرت دراسة حديثة نشرها معهد الصحة الوطني الإيطالي أن البعوض لا ينقل فيروس كورونا الذي تحول إلى جائحة عالمية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت من قبل أنه لا يوجد دليل على أن الوباء يمكن أن ينتقل عن طريق هذه الحشرات القادرة على نقل الملاريا، أو حمى الضنك، أو غيرها من الأمراض عند لدغ البشر.

لكن الدراسة الأخيرة التي أجريت بالتعاون مع “معهد الطب الحيواني التجريبي في البندقية” (ازسفا)، أظهرت أن بعوض النمر الآسيوي أو البعوض الشائع لا ينقل “كوفيد-19”.

وأوضح المعهد في بيان “أظهرت الاختبارات أن الفيروس الذي ينتقل إلى البعوض عن طريق حقنها بدم يحمل الوباء، لم يتكاثر”، لذلك من المستحيل أن تنقل الحشرات الفيروس من خلال لدغاتها.

وبحسب الإرشادات الصحية العالمية، ينتقل فيروس كورونا في الوقت الحالي من خلال رذاذ الشخص الحامل للعدوى، ولا توجد طرق أخرى معروفة لانتشار العدوى.

المصدر: سكاي نيوز عربية

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