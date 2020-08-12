الإعلان عن هاتف شاومي Mi 10 ألترا – شاشة بتردد 120 هيرتز وشاحن بقوة 120 وات لأول مرة!

بمناسبة الذكرى العاشرة على تأسيس شاومي، أقامت الشركة الصينية احتفالاً وأطلقت هاتفاً مميزاً لهذه الذكرى هو Xiaomi Mi 10 Ultra والذي يعتبر أحد أفضل الهواتف لهذا العام، وذلك شيء يذكرنا بما فعلته ابل بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق الايفون وقدمت للعالم هاتف iPhone X عام 2017.

بالحديث عن المواصفات، فإن هاتف شاومي الجديد Xiaomi Mi 10 Ultra يأتي بمواصفات راقية على جميع المستويات.

بطارية مثالية وشحن فائق السرعة

يأتي هاتف شاومي Mi 10 ألترا بشاحن مدهش في علبة الشراء بقوة 120 وات بإمكانه شحن البطارية البالغ سعتها 4500 ملي أمبير في غضون 23 دقيقة فقط، وحتى 40% في غضون 5 دقائق فقط!

يأتي الهاتف أيضاً مع شاحن لاسلكي بقوة 50 وات بإمكانه شحن البطارية في غضون 40 دقيقة فقط. الهاتف يدعم كذلك تقنية الشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات.

البطارية مصنوعة من الجرافين واللثيوم وهي أفضل بكثير من البطاريات التقليدية وأطول عمراً، حيث تبقى سعتها فوق 90% من السعة الأصلية حتى بعد مرور 800 دورة شحن كاملة للجهاز.

المواصفات الكاملة

يأتي هاتف شاومي Mi 10 ألترا بشاشة بقياس 6.67 إنش من نوع AMOLED بدقة Full HD Plus ودعم تقنية HDR+ ومستشعر بصمات تحت الشاشة.

المواصفات الداخلية هي أفضل ما يكون في الوقت الحالي: معالج Snapdragon 865 مع معالح رسوميات Adreno 650 وتقنية التبريد LiquidCool Technology 2.0.

الذاكرة العشوائية بحجم 8 أو 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5 وسعة التخزين من نوع UFS 3.1 عالية السرعة بحجم 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

الكاميرا

يأتي هاتف شاومي Mi 10 ألترا بكاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل بتقنية دمج البكسلات بفتحة عدسة F/1.85 بتقنية التثبيت البصري OIS.

هناك كاميرا واسعة المجال Ultra Wide وكاميرا مكبرة Telephoto تكبيراً بصرياً حتى مرتين وكاميرا منظار مكبرة Periscope تصل قوة التكبير الرقمي فيها إلى 120 مرة وفقاً لشاومي. كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 20 ميجابكسل عبارة عن نقطة أعلى يسار الشاشة.

السعر

يبدأ سعر هاتف شاومي Mi 10 ألترا من حوالي 770 دولاراً أمريكياً تقريباً، ويتوفر باللون الأسود والفضي ولون آخر شفاف.