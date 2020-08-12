هناك نسخة رخيصة الثمن من ايفون 12 قادمة في عام 2021!

تجربة إطلاق هاتف ايفون SE رخيص الثمن يبدو أنها كانت ناجحة وتنوي ابل تكرارها العام المقبل بإطلاق نسخة أخرى رخيصة الثمن من هواتف ايفون 12 عام 2021 المقبل.

بحسب محللي مؤسسة Wedbush Securities المالية، فإن نسخة ايفون 12 رخيصة الثمن سوف تدعم شبكات الجيل الرابع فقط 4G LTE.

جدير بالذكر أن ابل هذا العام سوف تطلق أربعة إصدارات مختلفة من ايفون 12 جميعها داعم لشبكات الجيل الخامس 5G.

موعد إطلاق النسخة الرخيصة الداعمة لشبكات الجيل الرابع من ايفون 12 سوف يكون في نطاق شهري فبراير أو مارس من عام 2021 أي بعد نحو عام على إطلاق ايفون SE الجديد.

ابل تعتمد على شركة كوالكم في تزويدها بمودمات الجيل الخامس والتي يبدو أنها مرتفعة الثمن وتزيد من تكلفة الإنتاج الكلية لهواتف ايفون 12 إلا أن ابل قد تعوض ذلك عبر خفض تكلفة الإنتاج بطرق أخرى مثل إزالة رأس الشاحن (محول الطاقة) من علبة الشراء بالإضافة إلى سماعات الرأس السلكية.

لا توجد معلومات أخرى متاحة حالياً حول النسخة الأرخص من ايفون 12 القادمة العام المقبل إلا أننا نتوقع أن تكون حجم الشاشة أصغر مع إضافة معالج ابل A14 الجديد.

هذا العام سوف تعلن عن ابل عن أربعة إصدارات مختلفة من ايفون 12، النسخة الأساسية وأقلهم سعراً سوف تكون بشاشة 5.4 إنش مع دعم شبكات الجيل الخامس بالطبع، وقد تكون الأنسب لك في حالة كنت لا تود الانتظار للعام المقبل.