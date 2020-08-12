لجنة كورونا مصراتة”: يمكن إيقاف العزل للمصاب بعد عشر أيام من ظهور الأعراض

أفادت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا ببلدية مصراتة أنه من الممكن إيقاف العزل للمصاب بوباء كورونا بشكل تام بعد 10 أيام من ظهور الاعراض، واختفاء الحرارة لمدة 24 ساعة على الأقل دون استخدام الأدوية الخافضة لها.

واضافة اللجنة في بيان لها، الثلاثاء، أنه وبناء على دراسة أمريكية أتضح أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض أبداً أيضا يمكنهم إيقاف العزل بعد 10 أيام من تاريخ أول اختبار إيجابي.

وأشارت اللجنة إلى أنه عند بعض الأشخاص المصابين تكون الأعراض قوية نتيجة استمرار نسخ الفيروس لأكثر من 10 أيام، مما قد يتطلب تمديد فترة العزل لمدة 20 يوم بعد ظهور الأعراض، مؤكدة أنه لم يعُد يُوصى بخطة أخذ المسحة للخروج من العزل، باستثناء التوقف عن العزل في وقت أقصر.

يدكر أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن، الثلاثاء، عن تسجيل عدد 80 إصابة بفيروس كورونا ببلدية مصراتة.

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