رسميًا – الكشف عن هاتف ريدمي K30 ألترا بمواصفات رائدة وسعر منخفض

لم تكتفي العملاقة الصينية شاومي بالكشف عن هاتف مي 10 ألترا، بل كشفت عن إصدار ألترا من هاتف ريدمي K30 وهو الذي قد حقق نجاحًا كبير لما يقدّمه من قيمة مقابل سعر، وإصدار ريدمي K30 ألترا يقدّم توليفة رائعة من المواصفات في مقابل سعر منخفض جدًا! وفي السطور التالية سنتعرّف على كافة تفاصيله.

مواصفات هاتف ريدمي K30 ألترا – المميزات والعيوب

يأتي الهاتف مع شاشة كاملة بحواف رفيعة جدًا، خصوصًا أنه يقدّم كاميرا أمامية منبثقة، هذا إلى جانب تقديم الهاتف لتصميم مغاير للكاميرا الخلفية يدمج بين تصميمات آيفون 11 وميت 30 ليأتي على شكل مستدير في منتصف الجهة الخلفية.

لدينا هنا شاشة بقياس 6.67 بوصة بدقة FHD+ وهي من نوع أموليد، والشاشة تقدّم تردد 120 هيرتز، هذا مع دعم HDR10+ وتقديم إضاءة تصل إلى 1200 نيت! وبلا شك فهذه الشاشة أكثر من رائعة وتنافس الهواتف الرائدة وليس المتوسطة فقط. هذا إن غضضنا البصر قليلًا عن الدقة.

لدينا من حيث المواصفات التقنية معالج Dimensity 1000+ الرائد وهو معالج أكثر من رائع وهو واحد من أقوى المعالجات لدى ميدياتك، الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5G أيضًا إلى جانب تقديم 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و512 جيجابايت من الذاكرة التخزينية! والهاتف يأتي مع واجهة MIUI 12 الجديدة مباشرة من العلبة.

يقدّم الهاتف كاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابيكسل للكاميرا الرئيسية وهو مستشعر IMX686 المحبوب من سوني مع حجم مستشعر يصل إلى 1/1.7 بوصة وهو رقم ممتاز، أضف إلى ذلك الكاميرا الثانية بدقة 13 ميجابيكسل من نوع ألتراوايد بزاوية 123 درجة. الكاميرا الثالثة تأتي من نوع تيليفوتو بدقة 5 ميجابيكسل والثانية بدقة 2 ميجابيكسل للعمق.

الكاميرا الأمامية هنا وحيدة بدقة 20 ميجابيكسل وهي دقة ممتازة لكاميرا أمامية، ومن ناحية الأرقام فهذا الهاتف جيّد جدًا، لكن لا يخفى علينا انعدام أهمية العدسات الثالثة والرابعة في ريدمي K30 ألترا خصوصًا وهواتف هذه الفئة عمومًا.

الهاتف يقدّم بطارية 4,500mAh داعمة للشحن السريع بقدرة 33 واتّ من خلال الشاحن الذي يأتي مباشرةً في العلبة (عكس شركات أخرى) هذا إلى جانب سماعات ستيريو، متحكِّم IR المعروف، NFC وما إلى ذلك من خواص.

سعر هاتف ريدمي K30 ألترا وموعد توفّره

6GB+128GB – تقريبًا 290 دولار أمريكي

– تقريبًا 290 دولار أمريكي 8GB+128GB – تقريبًا 320 دولار أمريكي

– تقريبًا 320 دولار أمريكي 8GB+256GB – تقريبًا 360 دولار أمريكي

– تقريبًا 360 دولار أمريكي 8GB+512GB – تقريبًا 390 دولار أمريكي

سيتوفّر الهاتف بالألوان الأبيض، الأسود والأخضر، وسيبدأ توفره في الصين في 14 أغسطس الجاري، وحتى الآن لا معلومات حول توفّره العالمي بشكل عام والعربي بشكل خاص! تابعونا لتعرفوا مباشرةً عند توفره.