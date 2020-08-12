تعرف على هذا البرنامج المميز لتحرير وإنشاء مقاطع الفيديو والأفلام القصيرة باحترافية – شهر كامل مجاناً!

إذا كنت تبحث عن برنامج سهل من أجل تحرير وإنشاء مقاطع الفيديو وتحويل الصور إلى فيديو باحترافية وسهولة في آن واحد، فإليك برنامج محرر الفيديو iMyFone Filme قد يكون خياراً جيداً نرشحه لك، ومن خلال هذه المقالة يمكنك الحصول عليه مجاناً لمدة شهر كامل!😉

لإنشاء مقطع فيديو مميز أو تحويل مجموعة من الصور لديك إلى فيديو قصير يبدو مصنوعاً باحترافية، يمكنك أن تجد الكثير من البرامج لفعل ذلك بعضها معقد وغالي الثمن مثل أدوبي بريميير وبعضها مجاني لكنه قليل المميزات ويضع علامات مائية على الفيديو. أما نحن في هذا المقال نرشح لك برنامج جديد يسمى iMyFone Filme يعمل على نظام ويندوز ويمكنك أن تحصل عليه كاملاً لمدة شهر، فقط تابعنا عبر هذا المقال.

مميزات برنامج iMyFone Filme

الوضع السريع Fast Mode

هذا هو الوضع الأبسط والأكثر سهولة، يمكنك أن تصنع عبره فيديو مميز فقط بضغطة زر ودون أي خبرة! أضف الصور ومقاطع الفيديو التي تريدها من أجل مناسبة معينة وسوف يدمجها البرنامج في مقطع فيديو واحد ويضيف لها الانتقالات والتأثيرات المناسبة!

وضع التحرير Basic Editing

هو وضع أكثر احترافية ويتيح لك العديد من الأدوات من أجل تحرير وتعديل الفيديو مثل القص، الدوران، تعديل الأبعاد، تقسيم الفيديو، تعديل السرعة، إضافة تأثير صورة في صورة وغيرها.

مزايا رائعة

تأثيرات رائعة وفلاتر مميزة من أجل إضفاء جو رائع على الفيديو.

انتقالات مميزة بين أجزاء الفيديو تشد الانتباه.

إضافة النصوص مع إمكانية التحكم في حجم النص ونوع الخط.

إمكانية إضافة الأصوات سواء موسيقى أو مقطع غنائي أو حتى تسجيل صوتك.

حفظ الفيديو بجودة عالية للاحتفاظ به على الجهاز أو مشاركته على الإنترنت.

شهر كامل مجاني!

يمكنك الحصول على رخصة مجانية خاصة بك لمدة شهر كامل والاستمتاع بكافة مزايا البرنامج المدفوعة من خلال مشاركة الضغط على أحد أزرار المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، Pinterest) ثم إدخال بريدك الإلكتروني وسوف يصل الترخيص مباشرة في رسالة بريدية.

شهر كامل لا يكفى؟