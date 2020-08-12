تجنبوا تناول البطيخ المُقطع مسبقاً.. لهذه الأسباب

حذر معهد براونشفايج الألماني للغذاء والصحة الناس من شراء البطيخ المُقطّع بشكل مُسبق.

وأطلق المعهد هذا التحذير بعد إجرائه أبحاثاً خلال السنوات الـ5 الماضية على البطيخ المُقطّع للتأكد من نسبة الجراثيم الموجودة فيه عند الشراء.

وقال المعهد إنهم وجدوا عدة جراثيم كالسالمونيلا والليستيرية في 70 عينة من البطيخ المُقطّع بشكل مُسبق رغم صلاحيته للاستهلاك، وبأن عينة واحدة فقط كانت طرية ورائحتها حمضية ولم تكن مناسبة للاستهلاك.

وأكد المعهد ضرورة شراء قطع البطيخ المحفوظة في درجة حرارة لا تزيد عن 7 درجات، والتي لا تحتوي على بقع أو نسيج غريب.

وطالب المعهد النساء الحوامل، وضعاف المناعة، والأطفال، وكبار السن بتجنب تناول هذه البطيخ المُقطّع مُسبقاً كي لا يصابون بأمراض والتهابات هم بغنى عنها.

وأكدوا تناول البطيخ والفواكه فور تقطيعها أو حفظها في مكان بارد لإبطاء نمو البكتريا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية