“مدرسة القمامة”.. آخر صرعات زمن كورونا

تسبب فيروس كورونا في إيقاف عمل المرشد السياحي الكمبودي كيملينج سانج الأمر الذي دفعه لتعليم اللغة الإنجليزية مقابل القمامة.

وأقام سانج مدرسة في معابد أنجكور وات الواقعة في منطقة أنجكور في كمبوديا أطلق عليها اسم مدرسة القمامة، وطلب من كل طالب جمع كيلو غرام ونصف من النفايات البلاستيكية مقابل كل درس في اللغة الإنجليزية.

وبالفعل انتشر الأطفال في أزقات المدينة وشوارعها ليجمعوا النفايات البلاستيكية ويقدموها لمعلمهم الذي يقوم بدوره ببيعها لمركز إعادة تدوير البلاستيك.

وقال سانج إنه استطاع بهذه الطريقة تعليم الأطفال بشكل مجاني، وساهم في تنظيف المدينة، وحقق دخلاً يعينه في فترة توقف عمله كمرشد سياحي بسبب انتشار فيروس كورونا.

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