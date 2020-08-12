راشد الماجد يُطلق أغنية “سلامتك”.. شاهد

طرح الفنان راشد الماجد على قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنيته الرومانسية الجديدة التي حملت اسم سلامتك.

وحققت الأغنية 1.5 مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحها، وتفاعل معها عشاق الفنان الملقب بالسندباد، الذين أطلقوا على تويتر بالتزامن مع طرح العمل وسم راشد الماجد الذي استطاع تصدر الترند في السعودية متجاوزا الـ 18 ألف تغريدة.

وأغنية سلامتك من كلمات الشاعر أنور المشيري وألحان سائد، وتوزيع محمد صالح.

وكان الفنان الخليجي قد طرح في يوليو الماضي أغنية منفردة بعنوان “ولهان” حقق أكثر من 11 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

يذكر أن راشد الماجد يستعد لطرح ألبومه الأول مع روتانا بعدما تعاقد معها في سبتمبر الماضي، وأكد الماجد أن الألبوم الجديد أصبح في المراحل الأخيرة، وسيطرح خلال العام 2020.

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