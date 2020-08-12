اقتراحات للتمرن على التفاؤل وحماية صحتكم النفسية والجسدية

للتفاؤل تأثيرات إيجابية على مختلف مرافق حياتنا ولا سيما على مستوى صحتنا الجسدية والنفسية. فهو يقينا من الشعور بالإحباط ويجعلنا أكثر قدرة على مواجهة الضغط النفسي.

ومن أبرز صفات الطبع المتفائل توقع الأحداث الجّيدة. فالتفاؤل يمنحنا شعوراً بالقدرة على مواجهة كل المصاعب ويشجعنا على المضي قدماً بدلاً من الاستسلام واللامبالاة.

التفاؤل من أجل الصحة

تؤكد الاختصاصية والمعالجة النفسية عبير عون أن الأفكار والانفعالات تؤثر مباشرة على خلايانا وأن الضغط النفسي هو السبب الرئيسي للكثير من المشكلات الصحية فجسمنا يستجيب لكل انفعال سلبي: تتجمد حنجرتنا ويخفق قلبنا بسرعة وإذا واصلنا على مر السنوات تعريض خلايانا للمواد الكيميائية المرتبطة بالانفعالات مثل القلق، انعدام الثقة بالنفس، الغضب، الشعور بالنقص، الحزن، الكراهية…من المؤكد أن جسمنا، وبالرغم من رغبته في الحفاظ على صحتنا، لا يسعنا الحفاظ على توازنه ما يسبب حدوث الكثير من الاضطرابات العصبية والفيزيولوجية وبالتالي تدهور صحتنا.

10 اقتراحات للتمرن على التفاؤل

-إضحكوا وارتقوا

-تخلصوا من الشك

-حرروا الطفل الذي في داخلكم

-أضيفوا لمسة من المرح إلى حياتكم

-كونوا لطفاء

-استفيدوا من أوقات السعادة في حياتكم

-تعلموا أن تسامحوا الآخرين

-استثمروا وقتكم وطاقاتكم في العائلة وفي أوساط الأصدقاء

-اهتموا بصحتكم وبأجسامكم

-ضعوا استراتيجيات من أجل مواجهة الضغط النفسي والصعوبات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية