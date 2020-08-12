تويتر تطلق ميزة لوضع حد للمتطفلين والمتحرشين

في إطار سعيها لوضع حد للمتطفلين والمتحرشين، أطلقت شركة تويتر ميزة جديدة تساعد المستخدمين على التحكم في هوية المتفاعلين مع التغريدات.

وستمنح الميزة الجديدة الفرصة للمستخدم لتحديد الأشخاص الذين يسمح لهم بالرد على التغريدات التي ينشرها.

وستتيح هذه الخاصية المجال للمستخدم في حرية الاختيار من بين 3 مجموعات ستظهر له هي: الجميع، الأشخاص الذين يتابعونهم، أو الأشخاص المذكورون في التغريدة.

وأكدت تويتر أن الميزة الجديدة تمنع الأشخاص المستبعدين من الرد على التغريدة لكنها لا تمنعهم من وضع الإعجاب أو إعادة نشر التغريدة.

وأكدت شركة تويتر أن الميزة الجديدة ستمنح المستخدم الفرصة لإجراء محادثات بشكل أفضل.

يذكر أن تويتر أطلقت الميزة الجديدة بشكل تجريبي في مايو الماضي واعتمدتها الآن بعد إعجاب المستخدمين بها.

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