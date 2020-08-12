بحيرة تُحيّر العلماء.. تغيّر لونها ونفقت أسماكها وطيورها

تفاجأ علماء البيئة بتحول نصف بحيرة سيرو لاغون الواقعة بمدينة ليمبيو في البارغواي إلى اللون الأرجواني، في حين ظل النصف الآخر أزرق صافيا.

وقال سكان محليون إن مياه البحيرة بدأت في التغيّر منذ عدة أشهر، وأدت لنفوق عدد كبير من أسماك البحيرة وطيورها.

وأكد السكان أن رائحة المياه أصبحت لا تطاق، وأن الذباب ملأ المنطقة دون أن يكتشفوا السبب الحقيقي الذي أدى لهذا التحول المفاجئ.

وقام العلماء بأخذ عينات من مياه البحيرة وفحصوها، وأظهرت نتائج الفحص وجود معادن ثقيلة مثل الكروم في المياه أدت لتحولها لهذا اللون، وقال العلماء إن هذه المعادن تستخدم في دباغة جلود الحيوانات.

واكتشف العلماء خلال تحريهم في المنطقة وجود أنبوب تابع لمدبغة قريبة يلقي هذه النفايات في البحيرة.

يذكر أن السلطات المحلية طالبت المدبغة ببناء محطة معالجة للنفايات، وبالتوقف عن رمي الفضلات السامة في البحيرة.

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