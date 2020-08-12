إزالة تطبيق فيسبوك لايت من متجر الآب ستور – تعرف على الأسباب!

في خطوة مفاجئة قامت إدارة فيسبوك بحذف تطببق فيسبوك لايت Facebook Lite من متجر الآب ستور ولم يعد متوفراً بعد الآن لأجهزة الايفون والايباد.

تطبيق فيسبوك لايت Facebook Lite هو تطبيق مفيد من أجل الأجهزة ضعيفة المواصفات ومن أجل المناطق التي فيها إشارة ضعيفة أو تغطية سيئة مثل شبكات الجيل الثاني 2G.

يقوم التطبيق بضغط الصور والفيديو كما تمنع التحميل التلقائي لمقاطع الفيديو من أجل سرعة التحميل والأداء على حساب إزالة مزايا أخرى.

تم إطلاق تطبيق فيسبوك لايت Facebook Lite وتطبيق ماسنجر Facebook Messenger عام 2018. الآن تم إزالة تطبيق لايت بينما تم الإبقاء على تطبيق ماسنجر لايت.

مستخدمو تطبيق فيسبوك لايت على الايفون والايباد بدأوا تلقي إشعارات بأن التطبيق سوف يتم إزالته.

أسباب إزالة تطبيق فيسبوك لايت من الاب ستور

المتحدث الرسمي لفيسبوك قال في تصريحات رسمية لموقع MacMagazine إن التطبيق تمت إزالته بسبب نقص الإقبال عليه، وكذلك قلة تطوير وتحسين التطبيق.

تطبيق فيسبوك لايت Facebook Lite كان مفضل للكثير من المستخدمين بسبب قله استهلاكه للبيانات وكذلك السعة التخزينية للجهاز فلا يتعدي حجمه 12 ميجابايت بينما يبلغ حجم التطبيق الأساسي على ايفون 11 نحو 250 ميجابايت.

التطبيق لا يزال متوفراً على متجر جوجل بلاي للأندرويد، وله شعبية واسعة على هواتف الأندرويد.