شاومي تكشف جميع مواصفات هاتف “Mi 10 Ultra”

كشفت شركة شاومي الصينية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Xiaomi Mi 10 Ultra.

وسيعمل الهاتف الجديد Snapdragon 865 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 10 وواجهة MIUI 12.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة OLED مقاس 6.67 بوصة ودقة عرض Full HD+، وستدعم الشاشة سطوعا يصل إلى 800 شمعة، كما ستدعم HDR+، وستحتوي على مكبرين للصوت وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى والثانية، و20 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و12 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 512 غيغا قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 16 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن اللاسلكي السريع بقوة 55 واط، والشحن السلكي السريع بقوة 120 واط، وتقنية التبريد Liquid Cool 2.0.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الصين يوم 16 أغسطس الجاري بسعر يتراوح ما بين 760 و1005 دولارات أمريكية على أن تطلقه لاحقا في باقي أنحاء العالم.

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