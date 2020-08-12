رسميًا – الكشف عن هاتف Surface Duo بسعر 1399 دولار أمريكي!

أخيرًا كشفت مايكروسوفت رسميًا عن هاتفها المنتظر Surface Duo والذي سيبدأ في التوفر رسميًا في الولايات المتحدة في العاشر من سبتمبر المقبل، هذا بينما سيتوفّر على متجر مايكروسوفت الإلكتروني أيضًا، والجهاز كما شاركناكم سابقًا في مقالة هاتف Surface Duo القابل للطي من مايكروسوفت يأتي مع مواصفات منخفضة جدًا من حيث الأرقام في مقابل سعر مرتفع جدًا!

مواصفات هاتف Surface Duo من مايكروسوفت

الهاتف الجديد يأتي مع شاشتين منفصلتين بدقة 1800*1350 وأبعاد 4:3 لكلًا منهما، وهي شاشات من نوع أوليد بالطبع، وفي حالة اعتبار الجهاز كشاشة واحدة -أي تابلت- فهذه الشاشة ستكون بقياس إجمالي 8.1 بوصة بدقة 2700*1800 وأبعاد 3:2.

الهاتف يقدّم مفصّلات قابلة للدوران حتى 360 درجة والتي ستتيح لك -وياللعجب- أن تطوي الهاتف وتجعل الشاشتين عكس بعضهم.. لماذا؟ لا أحد يعلم.

الجهاز يقدّم كاميرا وحيدة بدقة 11 ميجابيكسل، وهذه الكاميرا تدعم التقريب حتى 7 أضعاف والتصوير بدقة 4K، هذا في حين أن هذه الكاميرا أمامية، لهذا فقد تجدّ نفسك تقرّب وجهك سبع أضعاف🤣

طيّ الشاشات بشكل معاكس سيدعم هدفين، الأول هو استخدام تلك الكاميرا ككاميرا خلفية والثاني هو استقبال المكالمات، لكي تستقبل مكالمة على الجهاز يجب أن تطوي الجهاز بشكل معاكس حتى تتمكن من وضعه فوق أذنك بشكل منطقي.

معالج الجهاز والذاكرة

الجهاز يقدّم معالج سنابدراجون 865 الرائد في حين أن بضعة أشهر تفصلنا عن سنابدراجون 875 أي جيلين كاملين! سيتوفّر الهاتف مع 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و265 جيجابايت من الذاكرة التخزينية مع عدم إمكانية توسيع الذاكرة.. نعم، كل هذا الحجم وهذه القياسات ولم يجدوا مكان لمنفذ ذاكرة خارجية.

بجُملة السخرية، الهاتف والذي يأتي بكل هذا الحجم والذي يضيع بسبب الحواف يضيّع أيضًا البطارية! الجهاز يأتي مع بطارية 3,577mAh في حين أن هاتف نوت 20 ألترا -على سبيل المثال لا الحصر- يأتي مع 4,500mAh كسعة بطارية في حين أنه يأتي بأبعاد وقياسات وسمك أقل كثيرًا. لكن لا تقلق، هذا جهاز بـ1,399 دولار أمريكي، لذلك مايكروسوفت ستعطيك شاحن سريع بقدرة 18 وات!

إليكم الفيديو الرسمي لمايكروسوفت، والذي يستعرض أهم ميزة على الإطلاق في الجهاز وهي تعدد المهام Multitasking، حيث يُمكنك من خلال Surface Duo الجديد أن تفتح تطبيقين في نفس الوفت، توسّع تطبيق ما ليستغل كل المساحة والمزيد، وبالتأكيد فهو يعلم بشكل ممتاز مع تطبيقات مايكروسوفت:

شخصيًا، أنا أرى أن مايكروسوفت تستخف بعقول العملاء، هذا هاتف مع حواف ضخمة للشاشات، معالج قديم، كاميرا وحيدة بدقة منخفضة، بطارية صغيرة جدًا مقارنة بحجمه وحقًا لا يقدّم أي ميزة أو أي تقنية ثورية، فقط دعم لتعدد المهام، وهو أمر وبلا شك لا يبرر هذا التسعير المبالغ فيه! المناقشة مفتوحة كالعادة، ما رأيك؟ وهل تتوقع لهذا الجهاز نجاحًا؟