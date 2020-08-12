Redmi تطلق هاتفاً بشاشة مميزة وبطارية قوية

كشفت شركة Redmi الصينية عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه اسم Redmi K30 Ultra.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Dimensity 1000 Plus، وكرت شاشة Mail-G77 MC9، ونظام تشغيل Android 10 وواجهة MIUI.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة E3 Super AMOLED مقاس 6.67 بوصة ودقة عرض 2400*1080 بيكسل، وجودة Full HD.

وتتميز الشاشة بمعدل تحديث يصل إلى 120HZ، ومعدل لمس 240HZ، وسطوع 1200 nit في HBM أو 500 nit في Typ.

وستأتي الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف بدقة 20 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 13 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 128 و512 غيغا بايت في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 33 واط، ومنفذ USB-C، وواي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات دمج في الشاشة، ومكبرات صوتية، ومكان لتركيب شريحتي اتصال.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق يوم 14 أغسطس الجاري بسعر يتراوح ما بين 287 و388 دولارا أمريكي.

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