المعلومات المضللة حول كورونا تسببت بموت الآلاف

أكدت دراسة قام بها علماء من عدة دول كاليابان، وأستراليا وتايلاند، ونُشرت في المجلة الأمريكية للطب الاستوائي والصحة، أن المعلومات الخاطئة والمضللة حول فيروس كورونا والتي انتشرت عبر الإنترنت، أدت لموت الآلاف.

واعتمد الباحثون في هذه الدراسة على بيانات قاموا بجمعها من 87 دولة تتحدث بـ25 لغة، وأظهرت نتائج هذه الدراسة وفاة 800 شخص بسبب شربهم للكحول عالي التركيز بغرض تعقيم أجسامهم، ونقل أكثر من 5900 شخص للمستشفيات بعد تناولهم للميثانول، وفقدان 60 شخصا منهم للبصر.

وقال الباحثون إن المعلومات الخاطئة دفعت سكان الهند لتناول روث البقر وبولها، في حين شرب السعوديون بول الإبل مع الليمون ليحموا أنفسهم من فيروس كورونا.

وأكد الباحثون تعرض الآسيويين للتنمر في كافة أنحاء العالم بسبب انطلاق المرض من بلادهم.

وطلب الباحثون من المنظمات الدولية التعاون مع شركات التواصل الاجتماعي من أجل إيجاد طريقة لإيقاف المعلومات المضللة ومنع انتشارها عبر الإنترنت.

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