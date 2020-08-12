جزائري كاد أن يقتل نفسه بـ351 حبة تين شوكي

أُدخل رجل لم تُكشف هويته، إلى قسم الإسعاف في مستشفى محافظة أم البواقي الواقعة شرقي الجزائر، وهو يعاني من احتباس حراري وتراكم برازي جاف على مستوى القولون تسبب بحدوث خلل في عملية الهضم.

وعلى الفور قام الأطباء بإدخال المريض لغرفة العمليات وأجروا له عملية جراحية ساهمت في إنقاذ حياته.

وقال الأطباء إن سبب حدوث هذه المشكلة تناول المريض 351 حبة من التين الشوكي دفعة واحدة.

وغادر المريض المستشفى في اليوم التالي بعدما تحسنت صحته، وتعهد بعدم تناول هذه الكمية من الفاكهة الصيفية المشهورة في الجزائر باسم الهندي.

وحظيت القصة الطريفة بانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإدخاله موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر ملتهم للتين الشوكي في العالم.

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