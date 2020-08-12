رحيل الفنان المصري سناء شافع

فجع الوسط الفني المصري برحيل الفنان الكبير والعميد السابق للمعهد العالي للفنون المسرحية سناء شافع عن عمر يناهز 77 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ونعت وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم الفنان الراحل وقالت إنه شكل علامة درامية فارقة في المسرح المصري، ونوهت لبراعته في أداء الشخصيات المركبة الصعبة الأداء.

من جهة أخرى أكد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي تشييع جثمان الفنان الراحل يوم الخميس من مستشفى الشبراويشي نحو مثواه الأخير في مقابر 6 أكتوبر على طريق الواحات، وقال إن عائلة الراحل لم تفصح عن رغبتها في إقامة عزاء له حتى الآن.

والفنان سناء شافع من مواليد أسيوط عام 1943، وشارك خلال مسيرته الطويلة بالعديد من المسلسلات والأفلام الرائعة، منها: حتى لا يطير الدخان، ليالينا 80، باب الخلق، سمارة الأمير، عندما يأتي المساء، الميزان، نصيبي وقسمتك، وغيرها من الأعمال.

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