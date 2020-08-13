ابل تطلق تحديث iOS 13.6.1 لإصلاح 3 مشاكل حرجة في الايفون والايباد – تعرف عليها!

قامت ابل رسمياً بإطلاق تحديث iOS 13.6.1 و iPadOS 13.6.1 لأجهزة الايفون والايباد بعد مرور شهر على إطلاق تحديث 13.6 iOS وذلك بهدف إصلاح بعض المشكلات في النظام.

يمكنك الآن تنزيل وتثبيت تحديث iOS 13.6.1 على الايفون أو الايباد عبر الذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديثات النظام Software Update. أيضاً ربما يصلك إشعار عند توفر التحديث لجهازك إن لم تكن قد قمت بالتحديث. التحديث يبلغ حجمه 110 ميجابايت تقريباً وقد يختلف الحجم بحسب الجهاز.

أهم الإصلاحات التي يقدمها تحديث iOS 13.6.1 / iPadOS 13.6.1

إصلاح مشكلة عدم حذف ملفات النظام الغير ضرورية تلقائياً عندما تكون سعة التخزين منخفضة.

إصلاح مشكلة إدارة الحرارة التي تجعل الشاشة في بعض الأجهزة تأخذ صبغة خضراء.

إصلاح مشكلة توقف خدمة إشعارات التعرض Exposure Notifications الخاصة بتطبيقات تنبيه المستخدمين عند مخالطة الحالات المصابة بفيروس كورونا.

تحديث iOS 13.6.1 قد يكون التحديث الفرعي الأخير أو ما قبل الأخير لنظام iOS 13 قبل إطلاق تحديثات iOS 14 و iPadOS 14 الجديدة في شهر سبتمبر المقبل.