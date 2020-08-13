ميزة People Cards الجديدة من جوجل ستتيح لك إضافة معلوماتك في محرّك البحث بنفسك

عند بحثك عن أي شخص مشهور سواء على نطاق واسع أو متوسط سيمكنك أن ترى معلومات عنه مباشرة بكتابة اسمه على جوجل، لكن نحن وكأشخاص عاديين لا يمكننا على الأغلب أن نظهر على جوجل بهذه الطريقة، ولعل هذا ما دفع العملاقة الأمريكية للكشف عن ميزة People Cards الجديدة، والتي ستحلّ هذه المشكلة.

ما هي ميزة People Cards وكيف ستعمل؟

ستتيح لك ميزة People Cards وكما أعلنت جوجل على مدونتها أن تقوم بإنشاء ما يشبه البطاقة التعريفية (الكارت) مباشرة على جوجل، وهذه البطاقة ستعرض اسمك، دولتك، مجال عملك وكذلك روابط حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاحقًا وعندما يقوم أحدهم بالبحث عن اسمك على جوجل ستظهر لك هذه البطاقة التعريفية! شرط أن لا يتعارض اسمك مع اسم أحد المشاهير بالطبع.

الميزة الجديدة بدأت اليوم في التوفّر فعليًا لكن في الهند فقط، هذا مع وعود بتوفرها حول العالم في الأيام أو الأسابيع التالية، والبيانات التي ستضمّها البطاقة هي بيانات الوظيفة، الموقع، روابط التواصل، مستوى التعليم، موقعك معيشتك والمزيد، وستحتاج أن تفعّلها باستخدام رقم هاتفك:

ولكي تفهم الأمر بشكل أفضل نشارككم صورة متحرّكة تشرح الأمر بشكل كامل قامت جوجل بنشرها بالتزامن مع الإعلان عن الخاصية الجديدة:

ستوفّر جوجل الأداوت الأساسية لحماية الميزة وجعلها تعمل بشكل سليم، مثلًا سيكون بإمكانك أن تبلّغ على أي Card تراه على الإنترنت في حالة أنك تظن أن المعلومات فيه غير حقيقية أو مضللة، أيضًا وعند توفر الميزة سيمكنك إنشاء ونشر البطاقة الخاصة بك بشكل مباشر، لكن لاحقًا سيكون بإمكانك أيضًا ان تمسحها أو تلغي ظهورها. ما رأيك؟ وهل أنت مهتم؟ شاركنا الآن في التعليقات.