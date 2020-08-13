ليبيا تسجل 309 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأعلى معدل شفاء يومي بـ 38 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 309 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأعلى معدل شفاء يومي للحالات بـ 38 حالة، وصفر وفيات لأول مرة منذ أكثر من شهر.

وتوزعت حالات الشفاء ، بحسب بيان المركز، الأربعاء، في بلديات صبراتة ومصراتة بـ 13 حالة لكل منهما، و6 حالات في مدينة ترهونة، و4 لمدينة بني وليد، وحالة لكل من الزاوية وزليتن.

من جانبها خاطبت اللجنة العلمية الإستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا الجهات المسؤولة في وزارة الصحة بتوفير غاز الأكسجين سواء كان بأسطوانات أو خزانات أو مصانع أكسجين للمستشفيات والمراكز المخصصة للعزل ومراكز العنايات .

وأوصت اللجنة بضرورة توفير 30 مليون كمامة طبية خاصة بالعاملين بوزارة الصحة والمرافق التابعة لها حتى نهاية العام الحالي، ومليون كمامة طبية نوع (N95) ونوع (FN95) لمراكز العزل، و(70) مليون كمامة طبية تباع للسوق المحلي بقيمة رمزية للمواطنين.

يشار إلى أن ليبيا سجلت 5,701 إصابة نشطة، و778 حالة شفاء، وعدد 132 حالة وفاة بفيروس كورونا حتى الآن.

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