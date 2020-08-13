الأمر أصبح مؤكدًا – هاتف جوجل بيكسل 5 قادم مع معالج متوسط للمرة الأولى

سابقًا وعند الإعلان عن هاتف بيكسل 4a كشفت لنا جوجل تفاصيل قليلة جدًا عن بيكسل 5 تتلخّص في أن الهاتف المنتظر سيدعم شبكات الجيل الخامس، وغير ذلك لم نكن نعلم أي شيء رسمي، لكن التسريبات السابقة قد اقترحت قدوم الهاتف مع معالج سنابدراجون 765G وهو ما استبعده معظمنا، لكن يبدو أن هاتف جوجل بيكسل 5 سيؤدي لخسارة عملاء محتملين جدد لجوجل وهذا بعدما تأكدت الشائعة.

هاتف جوجل بيكسل 5 “الرائد” مع معالج متوسّط

طبقًا لظهور لهاتف جوجل بيكسل 5 على منصّة اختبارات الأداء AI Benchmarks فالهاتف قادم فعليًا مع معالج سنابدراجون 765G، وهو ما رآه البعض أمرًا عاديًا نظرًا لأن هواتف بيكسل قد ظلّت لفترة طويلة تأتي مع سعة ذواكر عشوائية محدودة وكاميرات محدودة العدد، والمبرر هنا كان لتوافق الهاردوير مع السوفتوير ومهارات جوجل في تنفيذ ذلك.

بمجرّد أن تم تأكيد الشائعة وبدأت الاعتراضات في الظهور من خلال منصّات عديدة، نظرًا لأن بيكسل 5 هو الهاتف الرائد والأهم لجوجل، وكان من المفترض أن يعوّض فشل بيكسل 4 نسبيًا، لكن هذا على الأغلب لن يحدث، أضف إلى ذلك أن جوجل ستتخلى عن فكرة إصدار هاتف XL من نفس الهاتف.

سابقًا شاركناكم: يبدو أن هاتف بيكسل 5 المنتظر سيكون هاتف متوسط وليس رائد!

جوجل ستفعل ذلك بنية بيع هاتفها في فئة سعرية منخفضة، وهذا في حد ذاته قد يشكّل جذب لعملاء كثيرين خصوصًا المهتمين بجوجل من الأساس، لكن في حال أتى الهاتف بسعر 700 أو 800 دولار أمريكي فهذا أيضًا لن يشكل دافع قوي للشراء، هناك هواتف في غاية القوة ضمن هذه الفئة السعرية.

هاتف بيكسل 5 قادم مع أندرويد 11 بالطبع، معالج سنابدراجون 765G المتوسّط، دعم شبكات الجيل الخامس، كاميرا خلفية ثنائية وواحدة أمامية على شكل ثقب في الشاشة إلى جانب احتمالية قدوم الهاتف مع مستشعر بصمة جانبي وليس داخل الشاشة، وهذا كله طبقًا للتسريبات بالطبع.