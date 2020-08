فيديو.. سيارة بقوة 1000 حصان تعمل على الهيدروجين

شركة “Hyperion” لتكنولوجيا الهيدروجين تطلق النموذج الأولي لسيارتها “Hyperion XP-1″، التي تعمل بالهيدروجين.

وتطمح الشركة بأن تثير السيارة الاهتمام بالوقود البديل، وبقوة تصل لأكثر من 1000 حصان.

ويمكن أن تصل سرعة السيارة الى 100 كم في الساعة في غضون ثانيتين تقريبا.

وستعمل السيارة ذات الدفع الرباعي على الهيدروجين المضغوط، كما ولا تحرق السيارة الهيدروجين المستخدم، لكنها تستخدمه في خلايا الوقود التي تجمع بين الهيدروجين والأكسجين من الهواء.

الأمر الذي يؤدي لتوليد الكهرباء التي تشغل السيارة، والماء هو الانبعاث الوحيد من السيارة.

وبحسب الشركة المصنعة فإنها تمتلك عدة نماذج لهذا النوع من السيارات وستبدأ بطرحه للعملاء في 2022.

حيث ستقوم بتصنيع 300 سيارة، ستتفاوت أسعارها بحسب الميزات الموجودة في كل واحدة، بحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” عن موقع “سي ان ان”.

