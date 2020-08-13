بينهم إليسا وحلمي.. فنانين وقعوا ضحية التنمر

أعادت حملة التنمر التي تعرض لها الفنان الإماراتي حسين الجسمي بعد انفجار بيروت للأذهان العديد من حوادث التنمر التي تعرض لها بعض الفنانين لأسباب مختلفة.

وتؤثر حملات التنمر بشكل سلبي على الفنانين وتدخل العديد منهم في حالة من الاكتئاب، وقد تدفعهم في بعض الحالات للتفكير في اعتزال الفن.

وازدادت حملات التنمر مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ساهمت هذه المواقع في سرعة انتشار الحملة ووصولها لأكبر عدد ممكن من الأشخاص.

ومن خلال التقرير التالي سنتعرف على عدد من الفنانين الذين تعرضوا للتنمر في مرحلة ما من مراحل حياتهم:

1. حسين جسمي:

تعرض هذا الفنان لحملة تنمر كبيرة عقب انفجار مرفأ بيروت، حيث ربط مطلقو الحملة بين ظهوره على شاشة MTV في عيد الجيش اللبناني وغنائه للبنان وبين الانفجار الذي حدث في 4 أغسطس الجاري.

وتعاطف عدد كبير من الفنانين مع حسين الجسمي، وقاموا بدعمه وهاجموا مطلقي حملة التنمر، في حين كان رد الفنان الإماراتي هادئا للغاية، وعبر من خلاله عن ثقته بنفسه وعدم تأثره بهذه الشائعة.

2.محمد رمضان :

انتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لون بشرة الفنان المصري الملقب بالبرنس، حيث قالوا عند نشره صورة له رفقة عائلته أنه أسود البشرة مثل والده وهذا ما دفعه للرد عليهم بالقول إنه فخور بوالده ولون بشرته.

3.أحمد حلمي:

أكد هذا الفنان في أحد اللقاءات أنه تعرض للتنمر في بداية مسيرته الفنية بسبب أذنيه حيث قال له المتنمرون (وودانك مطرطقة).

وأكد حلمي أنه حول الكلام السلبي إلى طاقة وقوة، انعكست بشكل إيجابي على مسيرته الفنية.

4. رجاء الجداوي:

تعرضت النجمة الراحلة رجاء الجداوي لانتقادات كثيرة عند احتفالها بعيد ميلادها الـ 80، حيث قال المتنمرون إن عمرها الحقيقي 90 وليس 80، لترد عليهم بطريقة راقية، حيث قالت إن العمر ليس مهم، والمهم بالنسبة لها أن يحب الناس بعضهم طوال حياتهم.

5. دينا:

تسبب ذهاب الفنانة الاستعراضية دينا لأداء مناسك العمرة في إطلاق حملة تنمر ضدها، حيث قال المتنمرون إن ذهابها لمكة المكرمة بغرض الزواج وليس لأداء العمرة، وهذا ما دفعها لغلق التعليقات على الصورة التي نشرتها من مكة المكرمة، والرد على المتنمرين من خلال نشرها لفيديو على حسابها في إنستغرام نفت من خلاله فكرة الزواج.

6. آسر ياسين:

أطلق نشر الفنان آسر ياسين لصورة تجمعه بزوجته حملة تنمر ضدها، حيث كثرت التعليقات الساخرة حول جمالها، ليقوم آسر ياسين بنشر صورة أخرى تجمعه بزوجته وقال إنه يراها أجمل امرأة في العالم، وشكرها على وجودها في حياته، وعلى التضحيات التي قدمتها من أجل حياتهم الزوجية.

7. بدرية طالب:

تسبب سقوط هذه الفنانة على خشبة المسرح في سريان حملة تنمر ضدها، حيث اتهمت بتعاطي المخدرات، الأمر الذي جعلها تدخل في حالة اكتئاب طويلة، وبررت بدرية السقوط بإصابتها بمرض أجبرها على استئصال الغدة.

8. اليسا:

تعرضت الفنانة اللبنانية لحملة تنمر كبيرة بعد حقن شفتيها بالبوتوكس، وحدوث ميلان في إحداهما، وردت إليسا على المتنمرين من خلال منشور أكدت من خلاله عدم تأثرها بكلام الناس وعقدهم، وبأن هذه الحملة لن تؤثر على مسيرتها الفنية.

9. شكران مرتجى:

عانت هذه الفنانة في سن المراهقة وبداية مسيرتها الفنية من تعليقات الجمهور الذين وصفوها بالفتاة البشعة، وبصاحبة الأنف الكبير، وقالت شكران إنها تجاهلت كل الإهانات التي تعرضت لها، وركزت على عملها في المجال الفني.

10. ياسمين رئيس:

تسببت صورها الجريئة التي كانت تنشرها على حسابها الرسمي في إنستغرام في ظهور تعليقات مهينة وساخرة منها، ولم ترد الفنانة على هذه التعليقات، وللتخلص منها أغلقت خاصية التعليقات في حسابها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية