تعرف على أفضل السماعات اللاسلكية في العام 2020

السماعات اللاسلكية انتشرت كثيراً في الفترة الأخيرة وبات عليها طلب كبير جداً وشخصياً أرى أن الاستثمار في السماعات اللاسلكية لا يُحررك فقط من الكابلات المزعجة التي لطالما عانيت منها بل أنه يجعل الاقتران بأجهزتك المحمولة مثل الهاتف الذكي والكمبيوتر المحمول وغيره من الأجهزة أكثر مُلاءمة، كما أن هذا النوع من السماعات يُوفر للمستمعين صوت غني وميزات خاصة غير مُتوفرة على سماعات الرأس السلكية، جدير بالذكر أيضاً أنه مع تخلي الهواتف الذكية الحديثة عن مقبس سماعة الرأس لصالح تقنية البلوتوث فأصبحت السماعات اللاسلكية مطلوبة أكثر من أي وقت مضى.

أفضل السماعات اللاسلكية في الوقت الحالي:

1. Sony WH1000XM3

من الطبيعي جداً أن نبدأ بهذه السماعة الأكثر من رائعة والمُقدمة من طرف Sony والتي تحتوي على ميزة إلغاء الضوضاء وتحسين جودة الصوت، ومن أهم مميزات هذه السماعة والتي جعلتني أضعها في بداية هذه القائمة هي أنها تستمر حتى 30 ساعة عمل في الشحنة الواحدة وهذا شيء لا يوجد في أي سماعة أُخرى بجانب أنها تمنحك القدرة على وضع يدك على سماعة الأذن اليمنى لسماع الضوضاء الخارجية، أيضاً السماعة تقوم بتحسين جودة المكالمات وحجب الضوضاء بشكل تلقائي، يبلغ سعر هذه السماعة 348 دولار.

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2. Apple AirPods Pro

من المؤكد أن السماعات اللاسلكية التي تعمل على إلغاء الضوضاء من شركة أبل ترقى إلى مُستوى رائع جداً وكل عام يتم تحديث هذه السماعات بشكل رائع وملحوظ، فهذه السماعة الأكثر من رائعة تعمل على تقليل ضوضاء الخلفية أثناء المكالمات الهاتفية كما تُحدث أطراف الأذن اختلاف كبير من حيث ثبات السماعة وجودة الصوت، والمميز أن شركة أبل أكدت مُؤخراً على تحديث iOS القادم الذي سيعطي AirPods Pro ميزتين جديدتين ألا وهما التبديل التلقائي بين أجهزة أبل المختلفة والصوت المكاني لإنشاء مشهد صوتي ثلاثي الأبعاد، السماعة تعمل عن طريق البلوتوث وعن طريق NFC وبالنسبة للشحن فهي تستمر حتى 6 ساعات عمل، ويبلغ سعرها حوالي 209.99 دولار على موقع أمازون.

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3. Sennheiser Momentum 3 Wireless

هذه واضحة من أشهر السماعات اللاسلكية المعروفة وبخاصة في مجال عزل الضوضاء الخارجية فباختصار هذه السماعة مثالية من ناحية كُل شيء سواء عزل الضوضاء أو التصميم أو البطارية فهي تُعتبر الجيل الثالث من Sennheiser والتي تحظى بشعبية كبيرة في مجال السماعات اللاسلكية، بالنسبة لعمر البطارية فهو مُتقارب بشكل كبير مع السماعة الأولى في هذه القائمة كما أن المميز فيها أنها حاصلة على تقييم أكثر من رائع في موقع أمازون ويبلغ سعرها 308.45 دولار.

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4. Jabra Elite Active 75t

إذا كنت بالفعل يا صديقي تبحث عن زوج من سماعات الأذن اللاسلكية التي تُوفر التوازن الصحيح بين الراحة الشخصية والصوت والميزات الرياضية فهذه السماعة قد تكون خيارك المثالي، لأنها من حيث التصميم فهي أصغر بنسبة كبيرة جداً عن السماعات المُشابهة لها كما أنها أكثر متانة، والمميز أن هذه السماعة تحمل شهادة IP57 لجعلها مُقاومة للماء بالكامل حتى عمق متر من الماء، أيضاً يُعد الصوت سمة مميزة أخرى لهذه السماعة حيث تُقدم صوتاً مُفصلاً يمنح الموسيقى حضوراً حيوياً، والجميل أيضاً أنه يُمكن للمستخدمين الاقتران بجهازين في وقت واحد وسماع الموسيقى لاسلكياً من مسافة طويلة، يبلغ سعر هذه السماعة الرائعة 199.99 دولار.

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5. Samsung Galaxy Buds

طبعاً طالما أننا تحدثنا عن سماعة أبل فلا بُد من التحدث عن سماعة سامسونج الغنية عن التعريف والتي لطالما تصدرت بها شركة سامسونج قائمة المبيعات، هذه السماعة تُضاهي سماعة شركة أبل وتتفوق عليها في بعض النقاط مثل عُمر البطارية الذي يزيد عن 8 ساعات في بعض الإصدارات وكذلك هذه السماعة تأتي بمظهر جيد جداً وعلبة شحن تستمر لشحن السماعة فترات عديدة مثل سماعة أبل تماماً، أهم شيء وهو عزل الضوضاء بشكل أكثر من رائع، السماعة فعلياً أكثر من رائعة ويبلغ سعرها على موقع أمازون حوالي 139 دولار.

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6. EarFun Free

أيضاً حتى أكون قد ناسبت الجميع فأحببت أن أتطرق لهذه السماعة الرائعة والتي تُعتبر الأرخص في هذه القائمة حيث يبلغ سعرها 49.99 دولار على موقع أمازون، وتأتي بمعظم المميزات الموجودة في السماعات الأخرى لكن حتى أكون صادق فبالتأكيد السماعات الأخرى تتفوق عليها في بعض النقاط وأهمها عمر البطارية، هذه السماعة تدعم كلاً من USB-C والشحن اللاسلكي والعزل الكامل للماء (IPX7) كما أنها قوية جدًا لإجراء المكالمات وكذلك تعمل على عزل الضوضاء.

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7. Sony WF-1000XM3

هذه السماعة الأخيرة في قائمة أفضل السماعات اللاسلكية تأتي من شركة سوني حيث تحتوي على كاتم الصوت المدمج بجانب تقنية ANC الأفضل في فئتها مما يُتيح لك الاستمتاع بالموسيقى والأفلام والبودكاست المفضلة بدون أي مشاكل أو ضوضاء، كما تقوم السماعة بعمل توازن للصوت حتى يُصبح نقي ومُلائم للمكان الذي تتواجد فيه، السماعة تعمل حتى 6 ساعات في الشحنة الواحدة، ويبلغ سعرها على موقع أمازون حوالي 178 دولار، مع العلم أن هُناك سماعات أُخرى جيدة ومُشابهة لها مثل سماعة هواوي.