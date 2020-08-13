فيفو تكشف عن هاتف بكاميرا رباعية

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة وكاميرا رباعية أطلقت عليه اسم Vivo S1 Prime.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 665 ثماني النوى، ونظام تشغيل Android 9pie، وواجهة Fun touch OS 9.2.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.38 بوصة، ودقة عرض Full HD Plus، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، واي فاي، بلوتوث، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

يذكر أن الشركة الصينية ستوفر الهاتف الجديد باللونين الأسود والأزرق المتدرج، وستطلقه بالأسواق بسعر يصل إلى 285 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية