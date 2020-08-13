LG تطلق حاسوباً مميزاً.. إليك مواصفاته

كشفت شركة LG الكورية الجنوبية عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Gram.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core i7-1035G7 من الجيل الثالث بتردد 3.7 غيغا هرتز.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الحاسوب بشاشة IPS رقيقة الحواف بمقاس 17.3 بوصة ودقة عرض 1600*2560 بيكسل وتردد 60 هرتز، وتتميز الشاشة بإمكانية تقسيمها من أجل تنفيذ عدة مهام في نفس الوقت.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز من نوع SSD بسعة 512 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 و16 غيغا بايت.

ويحتوي الحاسوب على بطارية بقدرة 80 واط تجعل الحاسوب يعمل لـ8 ساعات في الشحنة الواحدة، وتدعم البطارية الشحن السريع بقوة 15 واط.

كما يحتوي على منفذ USB-C، منفذ Thunderbolt3، ومنفذ 3.5 للسماعات، بلوتوث، وواي فاي.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الحاسوب الجديد في الأسواق بسعر يتراوح ما بين 750 و1300 دولار أمريكي.

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