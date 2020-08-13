ابل ون Apple One – سوف تحصل على كافة خدمات ابل في اشتراك واحد أرخص!

تقدم ابل العديد من الخدمات للمستخدم ذات الاشتراك المدفوع، و أبل تخطط من أجل توفير معظم هذه الخدمات في اشتراك واحد تحت اسم ابل ون Apple One.

كل خدمات ابل في اشتراك واحد!

بحسب ما ذكر تقرير أخير لموقع بلومبيرج، فإن الاشتراك الواحد لكافة خدمات ابل الرقمية سوف يخدم المستخدم إذ سيكون السعر الإجمالي أقل وأرخص من الاشتراك في كل خدمة منفردة على حدى.

ابل ون Apple One للاشتراك في خدمات ابل سوف تكون متاحة بداية من شهر أكتوبر المقبل بالتزامن مع إطلاق هواتف ايفون 12 الجديدة في الأسواق.

هناك تكون هناك خطط وأسعار مختلفة توفرها ابل ون. حزمة الاشتراك الأساسية سوف تتضمن خدمة الموسيقى Apple Music بالإضافة إلى خدمة البث التلفزيوني Apple TV Plus.

الحزمة التالية يُضاف إليها خدمة الألعاب Apple Arcade ثم خدمة الأخبار المدفوعة Apple News Plus ثم مساحة تخزين إضافية على الآي كلاود، وهكذا كلما زاد عدد الخدمات في الحزمة كلما كان السعر النهائي أغلى تدريجياً.

حزمة خدمات ابل ون Apple One سوف توفر للمستخدم 2$ إلى 5$ شهرياً بحسب الحزمة التي يختارها، لتشجيع المستخدمين على اقتناء خدماتها.

خدمة اللياقة البدنية الجديدة من ابل

هذه الخدمة الجديدة سوف تكون تطبيقاً مستقلاً يحمل اسم Fit أو Fitness وسيكون متاحاً على أنظمة iOS 14 و iPadOS 14 و watchOS 7 و tvOS 14 التي سوف يتم إطلاقها لاحقاً خلال شهر سبتمبر.

من خلال هذا التطبيق يمكن تحميل مقاطع فيديو توضح كيفية أداء التمارين الرياضية لممارستها بشكل صحيح دون الحاجة إلى مدرب خاص.

هذه المقاطع سوف تغطي العديد من الأنشطة والتمارين الرياضية المختلفة، كما سوف يقوم التطبيق بتتبع تقدم المستخدم عبر تلك التمارين بصورة دورية، وحفظ سجل التقدم ومزامنته مع تطبيق الصحة وساعة ابل، وكذلك تذكيره بالتمرين الذي يواظب عليه وتشجعيه على مواصلة التقدم. هذه الخدمة سوف تكون منافسة لتطبيقات وخدمات أخرى مثل تطبيق Nike.