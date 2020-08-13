لا تُهمل الدوار المستمر.. وراجع الطبيب فورا

أكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأعصاب أن الدوار المستمر يدل على إصابة الإنسان بعدد من الأمراض.

وقالت الرابطة إن الدوار المستمر يشير في بعض الحالات لأمراض خطيرة تصيب جذع المخ أو المخيخ كما يعد مؤشرا على الإصابة بسكتة دماغية أو بالتصلب العصبي المتعدد.

وأوضحت الرابطة أن هذا الدوار لا يكون خطيرا عندما يحدث بسبب اختلال جهاز التوازن بالأذن، أو الإصابة بالصداع النصفي، أو الدوار الوضعي الحميد.

وأكدت الرابطة أن هذا الدوار يحدث في بعض الحالات لأسباب نفسية كالشعور بالخوف والتوتر.

وطالبت الرابطة الألمانية الناس باستشارة الطبيب بشكل مباشر في حال عانوا من دوار مستمر لفترة طويلة، وباستشارة الطبيب النفسي في حال لم تكن الأسباب العضوية وراء حدوث هذا الدوار.

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