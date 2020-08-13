ضبط رجلين باعا “كلور” كعلاج لكورونا

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مارك وجوزيف غرينون أثناء وجودهما في بلدة سانتا ماراتا الساحلية بتهمة بيع مادة كيميائية تشبه مبيض ملابس كعلاج لفيروس كورونا.

وقال المدعي العام إن العلاج الذي وصفه الرجلان بالسحري، وقاما ببيعه لعملاء في أمريكا، وكولومبيا، وأفريقيا، وبأن 7 أمريكيين فقدوا حياتهم بسبب استخدامه.

وكان قاضي فيدرالي في ميامي قد أصدر قراراً في أبريل الماضي بإغلاق الكنيسة التي أقامها مارك وجوزيف، وطلب منهما التوقف عن بيع المادة السامة، لكنهما لم يصغيا لطلبه.

يذكر أن مارك غرينون أسس كنيسة التكوين للصحة والعلاج في مدينة برادنتون في ولاية فلوريدا الأمريكية، وعيّن نفسه رئيساً لأساقفة هذه الكنيسة، ويعتبر هذه المادة سراً مقدساً يعالج عدداً كبيرا من الأمراض المستعصية، كالسرطان، كورونا، الملاريا وغيرها.

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